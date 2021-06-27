Задержан мужчина, угнавший автомобиль ДПС в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который угнал автомобиль ДПС в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Принятыми мерами сотрудники полиции оперативно задержали правонарушителя на Минском шоссе, им оказался мужчина 1985 года рождения", – рассказали в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Согласно полицейской информации, неизвестный мужчина воспользовался тем, что служебный автомобиль не был заперт и угнал его, направив в сторону МКАД.

По факту произошедшего проводится проверка.

В начале июня в Сети появился ролик с видеорегистратора, на котором запечатлена неудачная попытка побега от полиции. Служебный автомобиль остановился на светофоре, а арестованный попробовал сбежать, вскрыв дверь.