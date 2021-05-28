"Московский патруль": 5 экипажей ДПС преследовали автомобиль каршеринга

Сразу 5 экипажей ДПС преследовали автомобиль каршеринга на северо-востоке Москвы.

Резвый водитель, заправившись приличной дозой алкоголя, видимо, вообразил себя гонщиком. Увидев полицейских, он сначала пытался совершить обманный маневр: включил левый поворотник, а сам свернул направо. Но хитрость не удалась.

Дальше путь каршерингу перегородил другой патрульный автомобиль, но нарушитель объехал его по тротуару и рванул через перекресток на красный свет. Остановить лихача удалось после того, как несколько экипажей взяли его автомобиль в, так называемую, коробочку.

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