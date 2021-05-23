Специалисты приступили к благоустройству территории возле станции метро "Бутырская"

11:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве стартовали работы по благоустройству территории около станции метро "Бутырская". Их будут проводить специалисты комплекса городского хозяйства, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году пройдут работы по благоустройству территорий около 13 станций метро. Главная задача – создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Благодаря благоустройству у станции метро "Бутырская" у горожан появится новая прогулочная зона и еще одна точка притяжения", – отметил Бирюков.
Работы пройдут на Огородном проезде и прилегающем к нему тротуаре. Планируется, что на месте организуют аллею для прогулок и отдыха.
Специалисты приведут в порядок асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуары, спрячут провода в кабельную канализацию. Там появятся велосипедная и прогулочная дорожки, зоны для отдыха со скамейками, урнами и цветниками из многолетних растений.
В рамках благоустройства также установят скульптурную композицию "Гора, трава и камни".
Также будут организованы парковочные места, наземные пешеходы, установлены фонари, контрастное освещение, высажены деревья и кустарники.
Все работы могут быть завершены в этом году.
Ранее Сергей Собянин заявил, что многие идеи москвичей о благоустройстве поймы реки Яуза будут реализованы. Проект парка предусматривает максимальное сохранение животного и растительного мира данной территории. Современная инфраструктура не навредит природному потенциалу этих мест.
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