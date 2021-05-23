Собянин рассказал о благоустройстве поймы реки Яуза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин заявил, что многие идеи москвичей о благоустройстве поймы реки Яуза будут реализованы. Сообщение опубликовано на персональном сайте мэра.

"Пойма реки Яуза и ее притока Чермянки – любимое место отдыха жителей северо-востока Москвы. Уже несколько лет мы ведем комплексное благоустройство этой уникальной природной территории. На встрече жители предложили свои идеи, как сделать Яузу еще лучше и привлекательнее. Многие из них будут обязательно реализованы", – написал градоначальник.

Уточняется, что Яуза является главной водной артерией для жителей северо-востока столицы. Столичные власти, отметил Собянин, планируют не просто благоустроить берега реки, а создать единое парковое пространство. По задумке, оно должно объединить территории вдоль ее притоков.

При этом проект парка предусматривает максимальное сохранение животного и растительного мира данной территории. Современная инфраструктура не навредит природному потенциалу этих мест.

В 2021 году планируется комплексное благоустройство двух пойменных участков реки Чермянка. В 2022–2023 годах работы по модернизации поймы реки Яуза продолжатся.

Протяженность единой зеленой зоны составит 16 километров. Она будет растянута от МКАД до Ростокинского акведука.

Ранее сообщалось, что новый пешеходный мост через реку Яузу построят в Басманном районе. Мост протяженностью 320 метров будет построен между Госпитальным и Рубцовским мостами. Объект позволит поддержать уже существующие городские пешеходные маршруты.

