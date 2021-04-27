Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Экотропа со смотровыми площадками появится в пойме реки Чермянки в рамках реализации проекта "Парк Яуза", сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Как подчеркнули в ведомстве, на участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова река протекает около жилой застройки районов Отрадного и Южное Медведково, однако не везде есть возможность подойти к воде или перейти на другую сторону.

В связи с этим власти решили сделать экотропу на сваях, которая будет проходить вдоль всего участка и обеспечит связь между двумя районами.

Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, экомаршрут пройдет по обоим берегам реки, для перехода с одного на другой оборудуют восемь мостиков. С дорожками парка экотропу свяжут девять спусков-подъемов.

На маршруте создадут семь смотровых площадок, часть из которых будет с навесами-павильонами. На всем протяжении маршрута установят информационные таблички с описанием обитающих на территории животных.

Вдоль экотропы высадят поляны-цветники с краснокнижными растениями. Сейчас завершается устройство свайного основания. Полностью выполнить работы планируется к сентябрю.

Ранее сообщалось, что в столице завершили работы по подготовке к навигации обновленных набережной и причалов Северного речного вокзала. Специалисты промыли после зимнего периода лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, а также очистили гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.