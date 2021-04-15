Северный речной вокзал подготовили к началу навигации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице завершили работы по подготовке к навигации обновленных набережной и причалов Северного речного вокзала. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства промыли после зимнего периода лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, а также очистили гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы. Кроме того, они покрасили перила и отбойники.
Заммэра добавил, что в городе проведены масштабные работы по организации диспетчерской и береговых служб, отвечающих за расстановку судов. Он отметил, что в 2020 году в рамках капитального ремонта на причалах Северного речного вокзала создали систему электроснабжения для подключения находящихся на стоянке судов.
"Она позволяет поддерживать жизнедеятельность на них без запуска двигателей, одновременно электроэнергию могут получать 24 судна. Полностью налажена работа системы берегового водоснабжения", – рассказал Бирюков.
Он напомнил, что капремонт 17 причалов Северного речного вокзала завершили в 2020 году, с началом навигации они будут принимать крупные грузовые и гражданские суда.
Ранее сообщалось, что в столице начался плановый ремонт дорог, в ходе которого планируют отремонтировать более 23 миллионов квадратных метров магистралей, проездов и дворов.
Бассейны с подогревом и шезлонги появятся в районе Северного речного вокзала
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