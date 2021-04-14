Бирюков заявил, что пик паводков в столице пройден

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В столице пик паводков пройден, заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, подтоплений на территории города не допущено. Вице-мэр добавил, что вопрос безаварийного прохождения весеннего половодья в столице находится под контролем специалистов.

"Прямо сейчас на территории поселения Вороновского в ТиНАО начались противопаводковые учения. В них задействовано более 60 единиц различной техники, в том числе воздушные суда и беспилотники", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Накануне Бирюков сообщил, что проведение учений поможет еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, разработать новые методы реагирования, а также испытать на практике уникальные образцы нового оборудования.

Ранее столичные власти сообщили о стабильной паводковой ситуации в ТиНАО. Практически все местные водоемы освобождены ото льда, проводится мониторинг на пяти территориях в поселениях Десеновском, Краснопахорском, Рязановском и в Щербинке.

