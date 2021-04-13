Масштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 14 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в среду, 14 апреля, проведут масштабные командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС, вызванной пропуском паводка. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в рамках учений специалисты будут отрабатывать действия при возникновении ЧС, связанной с паводком, а также организацию мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод.

Он также добавил, что в ходе пропуска паводка в ТиНАО произошло подтопление территории поселения Вороновского в связи с переливом воды на плотине пруда. В этой зоне располагаются 83 дачных и приусадебных участка, требуется эвакуация более 60 человек.

Заммэра уточнил, что в учениях задействуют свыше 200 сотрудников и 60 единиц техники, в частности вертолеты, беспилотные летательные аппараты, катер, надувные лодки с мотопомпами, инженерную и аварийно-восстановительную технику.

Бирюков отметил, что проведение учений поможет еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, разработать новые методы реагирования, а также испытать на практике уникальные образцы нового оборудования.

Ранее сообщалось, что весенние паводки пришли в российские регионы. Под угрозой подтопления в Подмосковье находятся более 150 населенных пунктов. Ожидается, что уровень воды в реках Московской области поднимется на 1–2 метра.