Москвичам рассказали, как подготовиться к дачному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный агроном ГБУ "Озеленение" Елена Назарова дала советы по подготовке участка к дачному сезону. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По ее словам, семена лучше всего приобретать в специализированных магазинах и садовых центрах, где есть селекционные сорта. Специалист рекомендовала обратить внимание на срок годности. Если он истек или подходит к концу, то получить хороший урожай будет невозможно. Кроме того, отдавать предпочтение необходимо свежим семенам, уточнила Назарова.
Помимо этого, стоит обратить внимание на маркировку: если она проштампована, это говорит о надежности производителя.
Как отметила эксперт, лучше всего начинать дачный сезон в марте-апреле – это оптимальное время для санитарной и формирующей обрезки деревьев. Весенняя обрезка стимулирует рост и помогает поддерживать гармоничную здоровую крону, уточнила Назарова.
Также она рассказала, что обработка сада является важным этапом. Начать нужно с поломанных веток и крупногабаритного мусора, чтобы ничего не мешало проведению других работ. Затем лучше убрать прошлогоднюю листву, очистить стволы деревьев от мхов и лишайников, а также навести порядок в теплицах.
По словам специалиста, именно в апреле необходимо устроить первую профилактическую обработку сада от болезней и вредителей. Кроме того, делать это можно при температуре от +8 до +12 градусов, но обязательно до того, как распустятся почки.
Как отметила эксперт, перед работой в теплице ее обязательно стоит продезинфицировать. Для этого подойдет гашеная известь, медный купорос или другие специализированные препараты, которые избавляют от болезней и вредителей. После обработки необходимо снять примерно 7–10 сантиметров верхнего слоя земли и подсыпать на это место свежий грунт.
После грядки нужно удобрить золой и другими биопрепаратами в зависимости от типа грунта. Если кислотность земли повышена, стоит использовать известку или яичную скорлупу. Если же почва песчаная, необходимо добавить больше органики: весной – перегной, осенью – навоз.
Начинающим садоводам не стоит браться за все сразу, лучше сначала изучить свой участок. Например, оценить глубину залегания грунтовых вод, особенности рельефа территории, а также определить состав и тип почвы, резюмировала Назарова.
Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что подходящая для высадки урожая погода в Москве и Московской области может установиться в последней декаде апреля.
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