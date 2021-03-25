Синоптики рассказали, когда в Москве начнется сезон цветения

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, когда в столице начнется сезон цветения.
Ранее синоптики сообщили, что в Москву с опозданием на четыре дня пришла метеорологическая весна. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, начиная с 25 марта столбики термометров больше не опустятся ниже нуля градусов.
"До аллергиков далеко. У нас еще есть снег, высота которого на 24-е число была 35 сантиметров на станции ВДНХ, а норма – 22. То есть у нас почти в 1,5 раза снега больше нормы. Пока снег не сошел, особого цветения нет", – объяснил Цыганков.
По словам синоптика, снег тает медленно и, если так пойдет дальше, он исчезнет только к середине апреля. Тогда же и начнется цветение, подчеркнул специалист.
В свою очередь, главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова согласилась, что самый опасный период для аллергиков начнется в середине апреля. Именно в это время зацветет береза, добавила она.
"А все остальное – это все-таки май месяц. Сейчас еще много снега, у нас ожидаются дожди в конце марта, поэтому, даже если сейчас где-то уже отчасти появилась ольховая пыльца, хотя она и менее аллергенная, вот эти дожди очистят воздух", – подытожила синоптик.
До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что текущая неделя порадует жителей столичного региона тремя солнечными днями. Он добавил, что с четверга по субботу ожидается +6...+8 градусов, а в воскресенье – до +9 градусов. В четверг и пятницу будет облачно с прояснениями. В субботу пройдут небольшие осадки, а в воскресенье в регион вернется солнце.
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