В Москву пришла метеорологическая весна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Метеорологическая весна пришла в столицу с запозданием на четыре дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, с четверга, 25 марта, столбики термометров больше не будут опускаться ниже нуля градусов.

Кроме того, Тишковец отметил, что днем температура в городе составит плюс 8–10 градусов, в Подмосковье – до плюс 6–11 градусов, что на 5–7 градусов выше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что текущая неделя порадует жителей столичного региона тремя солнечными днями. По его словам, с четверга по субботу столбики термометров покажут 6–8 градусов, а в воскресенье – до 9 градусов тепла. В четверг и пятницу будет облачно с прояснениями. В субботу пройдут небольшие осадки, а в воскресенье в регион вернется солнце.