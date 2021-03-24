Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Москвичи смогут загореть на солнце в выходные, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Воздух в городе прогреется до 10 градусов тепла.
"На выходных будет чудесная погода. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому при переменной облачности у нас осадков не ожидается, температура в ночные часы в Москве около нуля, в центре она может быть даже положительная", – цитирует синоптика РИА Новости.
Днем в субботу ожидается около 6–8 градусов тепла, в воскресенье – 8–10 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы градуса на 3–4.
Позднякова отметила, что, поскольку Москва будет находиться в гребне антициклона, в выходные будет слабый ветер, что улучшит комфортность погоды.
"При такой ситуации, если стоять на солнце, за полчаса – за час можно даже подзагореть, то есть очень благодатная погода для здоровья", – заключила синоптик.
Ранее сообщалось, что в Москве температура воздуха будет превышать +15 градусов во второй половине апреля. В предстоящем апреле на европейской территории России температура воздуха будет около или выше нормы. Москвичи смогут почувствовать настоящее тепло и ходить без плащей.
Синоптик рассказал, когда в столицу придет тепло
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