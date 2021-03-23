Вильфанд пообещал россиянам теплую весну и лето

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Весна и лето в 2021 году будут теплыми. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в апреле в Центральном, Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах температура воздуха будет выше нормы. На остальной территории страны прогнозируются температуры около нормы. На севере европейской части РФ, в Красноярском крае, Якутии и Хабаровском крае ожидается избыток осадков, передает "Интерфакс".

Как отметил специалист, дефицит осадков будет наблюдаться в Архангельской области, Республике Коми, а также в Поволжье, на юге Хабаровского края и в северной половине Приморья. В июне жаркая погода ожидается в Красноярском крае и Якутии, уточнил Вильфанд.

Ранее синоптик заявил, что аномально теплая погода придет в ряд регионов России на новой рабочей неделе. По его словам, температура выше нормы ожидается в Сибири и на Дальнем Востоке.