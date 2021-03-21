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Общество

21 марта, 22:01

Москвичам пообещали теплый апрель

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Апрель в Москве обещает быть теплым, температура воздуха, с большой долей вероятности, будет держаться выше климатической нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

"Расчеты, которые сейчас ведутся, свидетельствуют о том, что апрель с большой степенью вероятности будет теплым. Температура будет выше нормы", – сказал синоптик.

Он отметил, что более подробный и точный прогноз на апрель будет готов 31 марта.

Ранее Вильфанд прогнозировал, что весенняя погода с устойчивой температурой плюс 15–18 градусов может прийти в центр европейской части РФ через 1–1,5 месяца.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, заявил, что погода в Москве возьмет курс на потепление после 23 марта, а в последние выходные месяца воздух прогреется до плюс 10 градусов.

Синоптик рассказал, когда в Москве установится теплая погода

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