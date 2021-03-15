Синоптики рассказали об "унылой" весне в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о приходе теплой погоды в столицу.
По его словам, в начале недели температура в регионе будет выше нормы на 5 градусов. Днем воздух будет прогреваться до 2–5 градусов тепла, передает ТАСС.
При этом весенняя погода с устойчивой температурой +15–18 градусов может прийти в центр европейской части РФ через 1–1,5 месяца, добавил метеоролог.
"Статистика показывает, и климат к этому располагает, что весна приходит медленно. Нам нужно привыкнуть, что живем мы не в субтропиках", – сказал Вильфанд.
Он также отметил, что на предстоящей неделе в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Давление будет чуть ниже нормы.
"Пушкин говорил об осени "унылая пора, очей очарованье", а тут эта весенняя неделя окажется такой "унылой порой", – заключил синоптик.
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что "слякотная погода" в городе тоже прекратится только в апреле.
С понедельника москвичи смогут почувствовать приближение весны
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