Синоптик рассказал о финальном затоке холода в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что атмосфера Москвы начнет перестраиваться на весенний вариант в первой половине апреля.
По его словам, апрель прогнозируется на 2,5-3,5 градуса выше многолетних значений, но не исключен "финальный" заток холода с 5 по 10 апреля, передает РИА Новости.
Синоптик добавил, что снег в столице окончательно растает во второй декаде апреля, когда среднесуточная температура будет превышать плюс 5 градусов.
Тишковец отметил, что в этот период можно планировать смену автошин на летние. Количество осадков будет около нормы, возможно, чуть больше.
"Кстати, и Первомай предварительно обещает быть довольно теплым, что может стать хорошим сигналом для дачников и начал полевых работ", – заключил метеоролог.
Гидрометцентр ранее также сообщил, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температуры.
Температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, установится не раньше середины апреля.
В Москве наблюдается нестабильная погода
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