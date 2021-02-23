Синоптики сообщили о приходе дождей в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приходе оттепели в Москву.
По его словам, она продлится до конца февраля. Температурный фон будет на 6-8 градусов выше нормы. При этом оттепель будет сопровождаться неблагоприятной погодой с дождями и сильными порывами ветра.
"За 24, 25, 26 февраля в Москве, например, выпадет четверть месячной нормы осадков", – сказал синоптик ТАСС.
Ночные температуры будут в диапазоне минус 8-10 градусов, а дневные вырастут до 2-4 градусов тепла. Также Вильфанд отметил, что резкое потепление не стоит ассоциировать с приходом весны.
"Это просто эпизод резкого и значительного потепления. Март начнется с другой погоды", – добавил он.
Ранее Вильфанд заявил, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.
Жителям столицы рассказали о погоде в праздничные дни
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: