Синоптики сообщили о приходе дождей в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приходе оттепели в Москву.

По его словам, она продлится до конца февраля. Температурный фон будет на 6-8 градусов выше нормы. При этом оттепель будет сопровождаться неблагоприятной погодой с дождями и сильными порывами ветра.

"За 24, 25, 26 февраля в Москве, например, выпадет четверть месячной нормы осадков", – сказал синоптик ТАСС.

Ночные температуры будут в диапазоне минус 8-10 градусов, а дневные вырастут до 2-4 градусов тепла. Также Вильфанд отметил, что резкое потепление не стоит ассоциировать с приходом весны.

"Это просто эпизод резкого и значительного потепления. Март начнется с другой погоды", – добавил он.

Ранее Вильфанд заявил, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.