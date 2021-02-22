Синоптики заявили о приходе весны в Москву в середине апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что рассчитывать на ранний приход весны не стоит.
По его словам, температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.
Синоптик отметил, что о раннем приходе весны не позволяет говорить большое количество снега, который выпал в городе.
"Даже если температура повысится, воздух будет охлаждаться за счет снежного покрова, и даже насыщенные солнечные лучи марта не растопят его", – сказал синоптик "Известиям".
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 22 и 23 февраля в Москве ночная температура опустится до минус 22-25.
Днем температура будет колебаться в пределах минус 12-17 градусов, что ниже нормы примерно на 10 градусов. После этого воздух начнет прогреваться, из-за чего в столице выпадут осадки.
"Снегопад начнется 23-го днем и продолжится 24-го и 25-го числа. За это время может выпасть от 5 до 7 сантиметров снега", – добавила метеоролог.
Ранее Вильфанд спрогнозировал потепление в центральной части европейской России с 26 февраля. Дневная температура после указанной даты будет варьироваться от 2 до 5 градусов мороза.
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