Синоптики заявили о приходе весны в Москву в середине апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что рассчитывать на ранний приход весны не стоит.

По его словам, температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.

Синоптик отметил, что о раннем приходе весны не позволяет говорить большое количество снега, который выпал в городе.

"Даже если температура повысится, воздух будет охлаждаться за счет снежного покрова, и даже насыщенные солнечные лучи марта не растопят его", – сказал синоптик "Известиям".

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 22 и 23 февраля в Москве ночная температура опустится до минус 22-25.

Днем температура будет колебаться в пределах минус 12-17 градусов, что ниже нормы примерно на 10 градусов. После этого воздух начнет прогреваться, из-за чего в столице выпадут осадки.

"Снегопад начнется 23-го днем и продолжится 24-го и 25-го числа. За это время может выпасть от 5 до 7 сантиметров снега", – добавила метеоролог.

Ранее Вильфанд спрогнозировал потепление в центральной части европейской России с 26 февраля. Дневная температура после указанной даты будет варьироваться от 2 до 5 градусов мороза.