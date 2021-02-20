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Общество

07:31

Синоптик назвал сроки прихода потепления в центр Европейской России

общество погода

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Потепление ожидается в центральной части Европейской России со следующей пятницы, 26 февраля. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как заявил метеоролог, с 26 февраля температурный фон начнет возвращаться к своей норме.

"Погода будет умеренно мягкой", – пообещал Вильфанд.

Как отметил синоптик, дневная температура после указанной даты будет варьироваться от -5 до -2 градусов.

"Это будет уже нормальная погода, мягкая, но отнюдь не весна", – резюмировал специалист.

Ранее Вильфанд рассказал, когда в Москву вернутся морозы. Он заверил, что во вторник, 23 февраля, температура воздуха будет ниже нормы на 10–13 градусов.

Москвичей ожидают экстремальные холода

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