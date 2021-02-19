Синоптик рассказала о периоде снегопада в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице солнечная погода продержится недолго, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT.

"Мы ожидаем, что небольшой снежок начнется уже завтра во второй половине дня, когда к нам подойдет теплый атмосферный фронт и мы вступим в период снегопада", – рассказала Позднякова.

Она отметила, что все праздничные дни будет идти снег с разной интенсивностью.

По прогнозам синоптика, в субботу ночью ожидается до минус 24 градусов, днем – от минус 14 до минус 12 градусов.

"В последующие дни температура будет чуть выше, потому что теплый фронт принесет нам порцию теплого воздуха и морозы ослабеют", – отметила Позднякова.

Синоптик добавила, что в ночные часы ожидается от 17 до 20 градусов мороза, днем – от минус 12 до минус 14 градусов.

"Существенное понижение ожидается 24 февраля. Тогда морозы могут окрепнуть до минус 25 градусов", – заключила она.

Ранее метеорологи предупредили, что в праздничные выходные, с 21 по 23 февраля, сугробы в Москве вырастут еще на 10–12 сантиметров.

Также во время праздников жителей столицы ждет "барическая пила" в виде резких скачков атмосферного давления. Это может сказаться на метеозависимых людях. По словам синоптиков, показания барометра будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба за каждые сутки – 747, 756, 746.