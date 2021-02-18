Врач рассказал об опасности "барической пилы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В праздничные дни людям, имеющим хронические заболевания, нужно быть более осторожными, сообщает РИА Новости с ссылкой на слова главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрея Тяжельникова.

Ранее стало известно, что во время праздников москвичей ждет "барическая пила" в виде резких скачков атмосферного давления, что может сказаться на метеозависимых людях. По словам синоптиков, показания барометра будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба за каждые сутки – 747, 756, 746.

При этом зимой для Москвы и области нормальным является атмосферное давление на уровне 747–749 миллиметров ртутного столба.

Тяжельников уточнил, что даже полностью здоровые люди могут чувствовать недомогание при изменениях атмосферного давления.

"Но особенно осторожными нужно быть людям, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, людям с возрастными изменениями в здоровье", – отметил специалист.

Он предупредил, что люди из группы риска могут испытывать более существенные симптомы: учащение пульса, тошноту, общую слабость, чувство нехватки воздуха, одышку, приступы мигрени. Также в период резкой смены атмосферного давления увеличивается процент инсультов и инфарктов.

Тяжельников напомнил, что подобные симптомы нельзя игнорировать и стоит сразу обращаться к врачу.

Ранее врач назвал продукты, из-за которых может резко меняться настроение. В этот список вошли сладкая газировка, пакетированный сок и кабачковая икра.