Врачи дали советы, как не заболеть из-за замерзших ног

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с Москвой 24 рассказала, как избежать простудных заболеваний из-за переохлаждения или промокших на улице ног в холодную зимнюю погоду.
Главный совет – избавиться от первопричины дискомфорта. "Если ноги замерзли или промокли, нужно как можно скорее попасть в тепло и сменить мокрую обувь на сухую, а также надеть теплые носки", – рассказала Романенко.
Прогреть нужно не только ноги, но и организм в целом. Поэтому терапевт также посоветовала оперативно выпить какой-либо горячий напиток. Лучше всего обычный теплый чай.
"А дальше все будете зависеть от того, насколько совершенна ваша иммунная система. Если ее репутация не подмочена, то вы сможете справиться с этой проблемой и выйти из нее без последствий", – заявила Романенко.
При этом врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, как можно помочь иммунной системе справиться с переохлаждением организма. В частности, она посоветовала сразу по приходе домой принимать иммунный душ.
По словам врача, такая процедура помогает улучшить микроциркуляцию (движение биологических жидкостей. – Прим. ред.) организма. "Улучшение микроциркуляции в любом лечении занимает первое место", – заявила терапевт.
Кроме того, она посоветовала после иммунного душа сделать разогревающий массаж стоп и растереть ноги мазью с согревающим эффектом.
Переохлаждение стоп может привести к ослаблению иммунитета, что в свою очередь может спровоцировать простудные заболевания, отмечает специалист.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, когда в России возможна отмена масочного режима.
"Если речь пойдет о десятках заболевших в день, когда останутся конкретные очаги, когда появятся регионы, полностью свободные от новых случаев, причем в течение двух инкубационных периодов подряд – то есть почти месяц, тогда необходимость масок будет обсуждаема", – объяснил терапевт.
Пока, отмечает специалист, всем, даже гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, необходимо тщательно и ответственно соблюдать все необходимые меры безопасности, включая ношение медицинских масок.
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