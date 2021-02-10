Врач рассказал, когда в России возможна отмена масочного режима

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Говорить об отмене масочного режима в России можно будет тогда, когда в стране появятся регионы, полностью свободные от новых случаев коронавируса. Такое мнение высказал в беседе с Москвой 24 врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

"Люди должны соблюдать все меры предосторожности, пока количество заболевших не снизится радикально. Даже несколько тысяч заболевших в сутки – это все-таки очень много. Когда речь пойдет о десятках заболевших в день, когда останутся конкретные очаги, когда появятся регионы, полностью свободные от новых случаев, причем в течение двух инкубационных периодов подряд – то есть почти месяц, тогда необходимость масок будет обсуждаема", – пояснил терапевт.

По его словам, ситуация с коронавирусом в стране еще не настолько стабильна, чтобы можно было смело отказываться от главного средства защиты.





Алексей Водовозов врач-терапевт высшей категории Прошлым летом было снижение заболеваемости. Но вы же помните, что потом произошло осенью: количество заболевших побило все рекорды. Поэтому расслабляться нельзя ни в коем случае.

Пока, отмечает терапевт, всем, даже гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, необходимо тщательно и ответственно соблюдать все необходимые меры безопасности, включая ношение медицинских масок.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ношение медицинских масок все еще является обязательной мерой в рамках борьбы с коронавирусом. Это требование не отменяется.

"Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено – вот в сегодняшнем периоде это так", – заявила глава ведомства.

Как ранее стало известно, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля на территории региона масочный режим больше не будет обязательным. Ношение масок останется только в качестве рекомендации.

Также 10 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но сохранится рекомендация носить их. Решение о снятии ограничений приняли на основании изучения эпидемиологической обстановки на территории региона.