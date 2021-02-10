Врач рассказал, когда в России возможна отмена масочного режима

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Говорить об отмене масочного режима в России можно будет тогда, когда в стране появятся регионы, полностью свободные от новых случаев коронавируса. Такое мнение высказал в беседе с Москвой 24 врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
"Люди должны соблюдать все меры предосторожности, пока количество заболевших не снизится радикально. Даже несколько тысяч заболевших в сутки – это все-таки очень много. Когда речь пойдет о десятках заболевших в день, когда останутся конкретные очаги, когда появятся регионы, полностью свободные от новых случаев, причем в течение двух инкубационных периодов подряд – то есть почти месяц, тогда необходимость масок будет обсуждаема", – пояснил терапевт.
По его словам, ситуация с коронавирусом в стране еще не настолько стабильна, чтобы можно было смело отказываться от главного средства защиты.
Пока, отмечает терапевт, всем, даже гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, необходимо тщательно и ответственно соблюдать все необходимые меры безопасности, включая ношение медицинских масок.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ношение медицинских масок все еще является обязательной мерой в рамках борьбы с коронавирусом. Это требование не отменяется.
"Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено – вот в сегодняшнем периоде это так", – заявила глава ведомства.
Как ранее стало известно, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля на территории региона масочный режим больше не будет обязательным. Ношение масок останется только в качестве рекомендации.
Также 10 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но сохранится рекомендация носить их. Решение о снятии ограничений приняли на основании изучения эпидемиологической обстановки на территории региона.
Роспотребнадзор призвал продолжать носить маски
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: