Песков прокомментировал отмену масочного режима в некоторых регионах

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отмену масочного режима в некоторых российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что власти регионов, принимая решение об отмене масочного режима, реализуют свои особые полномочия, исходят из того, как обстоит дело на местах.

В среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но сохранится рекомендация носить их. Решение о снятии ограничений приняли на основании изучения эпидемиологической обстановки на территории региона. Еще Чечня снимет ограничения по передвижению через границы республики.

Накануне глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что с пятницы масочный режим в регионе носит рекомендательный характер.

"С завтрашнего дня, 10 февраля, снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений", – заявили в региональном правительстве.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее выразила надежду, что уже в 2021 году россияне смогут отказаться от ношения защитных медицинских масок в общественных местах. При этом в ведомстве подчеркнули, что пока рано расслабляться и ситуация с коронавирусом во многом зависит от самих жителей страны. Эпидемия должна закончиться, когда у 60–70% населения будет иммунитет к вирусу.

В свою очередь, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что даже после снятия жестких ограничительных мер необходимо продолжать носить маски и соблюдать безопасное расстояние для максимального снижения числа случаев COVID-19. По ее мнению, с коронавирусом надо вести себя очень осторожно.

