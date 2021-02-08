В Роспотребнадзоре считают, что россияне смогут отказаться от масок в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что россияне смогут отказаться от масок в общественных местах уже в этом году, если продолжат сейчас соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС.
"Сейчас нельзя расслабляться, нужно продолжать соблюдать меры профилактики распространения вируса. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих", – отметила она.
По словам специалиста, эпидемия закончится, когда у 60–70% населения будет иммунитет к коронавирусу.
В России за последние сутки подтвердили 15 916 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений COVID-19 выявили у 1 590 человек. Всего в стране зарегистрировано 3 983 197 случаев коронавируса.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что ситуация с COVID-19 в России может улучшиться к лету. По его словам, в столице эпидемиологическая ситуация постепенно налаживается, сохраняется положительная динамика по новым случаям COVID-19.
В Москве выявили 2 028 новых случаев коронавируса
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