В Роспотребнадзоре считают, что россияне смогут отказаться от масок в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что россияне смогут отказаться от масок в общественных местах уже в этом году, если продолжат сейчас соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС.

"Сейчас нельзя расслабляться, нужно продолжать соблюдать меры профилактики распространения вируса. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих", – отметила она.

По словам специалиста, эпидемия закончится, когда у 60–70% населения будет иммунитет к коронавирусу.

В России за последние сутки подтвердили 15 916 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений COVID-19 выявили у 1 590 человек. Всего в стране зарегистрировано 3 983 197 случаев коронавируса.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ситуация с COVID-19 в России может улучшиться к лету. По его словам, в столице эпидемиологическая ситуация постепенно налаживается, сохраняется положительная динамика по новым случаям COVID-19.