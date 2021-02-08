В России выявили 15 916 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 15 916 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений COVID-19 выявили у 1 590 человек, сообщает Оперштаб.

В Москве зафиксировано 1 728 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 551, в Московской области – 912, в Нижегородской области – 465, в Воронежской области – 368.

Всего в РФ зарегистрировано 3 983 197 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки сохраняется в Республике Тыва и Ненецком АО – 0,1%. Еще в ряде регионов этот показатель держится на уровне 0,2%.

Также сообщается, что за последние сутки умерли 407 пациентов с коронавирусом, при этом выздоровел 15 881.

Ранее главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех заявил, что при появлении четырех симптомов коронавируса следует срочно обратиться к врачу. Это боль в груди, проблемы с дыханием и речью или трудности с передвижением.

