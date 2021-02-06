Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим прорывом России со времен СССР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Агентство Bloomberg назвало вакцину "Спутник V" крупнейшим научным прорывом России со времен СССР.

По мнению авторов статьи, российский препарат стал мировым фаворитом в борьбе с коронавирусом, несмотря на первоначальное недоверие Запада.

"Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен", – говорится в материале.

Издание отмечает, что результаты третьей фазы испытаний "Спутника V", обнародованные в журнале The Lancet показали, что российская вакцина не уступает европейским и американским аналогам и превосходит китайский.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – The Lancet.

"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Ливане, Республике Сербской (Босния и Герцеговина) и некоторых других странах. Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.