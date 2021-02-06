Разработчик проверит действие "Спутника V" против новых штаммов коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Центра имени Гамалеи экспериментально проверят эффективность вакцины "Спутник V" против различных новых штаммов коронавируса.

"Стоит задача в ближайшее время экспериментально проверить сыворотку, полученную от вакцинированных людей "Спутником V", в отношении вируса нейтрализации по отношению к этим штаммам", – рассказал директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что у одного россиянина, который вернулся из Великобритании, был выявлен "британский" штамм вируса.

Также говорилось, что большинство используемых в России тест-систем умеют выявлять различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе "южноафриканский" и "британский".