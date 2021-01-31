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Общество

08:11

В Японии впервые выявили очаг заражения "британским" штаммом коронавируса

за рубежом общество

Фото: AP Photo/Hiro Komae

В Японии выявили очаг заражения "британским" штаммом коронавируса. Об этом сообщает газета Nikkei.

Уточняется, что трое инфицированных человек из префектуры Сайтама контактировали с мужчиной, который ранее заразился данным видом коронавируса. По мнению министерства здравоохранения, данные случаи могут свидетельствовать о формировании в стране очага заражения инфекцией.

Под наблюдением врачей всего находится 64 человека, которые заразились новым штаммом.

Ранее в Японии выявили первые случаи "британского" штамма коронавируса обнаружили в Японии у граждан, которые никогда не бывали в Великобритании.

Новый штамм обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. Позднее первые случаи заражения новым штаммом были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах, в том числе и в России.

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