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В мире

10:50

В Японии назвали вспышку птичьего гриппа рекордной по масштабам

за рубежом

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Вспышка птичьего гриппа, которая была выявлена в Японии в ноябре прошлого года, является самой масштабной по числу обнаруженных очагов заражения. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

"Очаги нынешней вспышки птичьего гриппа были выявлены на территории 36 птицеферм в 15 префектурах, этот показатель стал самым масштабным за всю историю", – приводит его слова ТАСС.

Также он подчеркнул, что вспышка заражений привела к ликвидации рекордного числа кур.

Ранее сообщалось, что вспышка птичьего гриппа была обнаружена в японской префектуре Сига. В анализах погибших кур была выявлена положительная реакция на болезнь. Вокруг фермы был организован карантин диаметром три километра.

Также вспышки птичьего гриппа H5N8 были зафиксированы в Саудовской Аравии, во Вьетнаме и Франции. В Саудовской Аравии от болезни пали 22,7 тысячи птиц. Во Вьетнаме погибли 2,2 тысячи птиц.

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