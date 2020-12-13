На западе Японии обнаружили новый очаг птичьего гриппа

Фото: AP Photo/Korea News Service

В японской префектуре Сига обнаружили вспышку птичьего гриппа. Это уже десятая административная единица в стране, где будут уничтожать птиц из-за инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что данный птичий грипп может иметь высокую патогенность. Мертвых кур обнаружили накануне на ферме. В их анализах была положительная реакция на болезнь. Теперь в хозяйстве истребят 11 тысяч птиц. Вокруг фермы организуют карантин диаметром в три километра.

С начала ноября в Японии уже уничтожили 2 миллиона кур. Этот показатель стал рекордным для одного сезона.

Ранее вспышка высокопатогенной разновидности птичьего гриппа H5N8 была зарегистрирована на птицефабрике с 6 тысячами уток на юго-западе Франции.

Власти приняли решение уничтожить всех птиц на ферме в превентивных целях. Эта ферма стала первой зараженной с момента обнаружения вируса H5N8 в зоомагазинах Франции в середине ноября.

Также вспышки птичьего гриппа H5N8 были зафиксированы в Саудовской Аравии и во Вьетнаме. В Саудовской Аравии от болезни пали 22,7 тысячи птиц, еще более 385 тысяч были забиты. Во Вьетнаме из общего поголовья в 3 тысячи птиц в деревне погибло 2,2 тысячи.

