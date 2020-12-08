Власти Франции сообщили о вспышке птичьего гриппа в стране

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Вспышка высокопатогенной разновидности птичьего гриппа H5N8 зарегистрирована на птицефабрике с 6 тысячами уток на юго-западе Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия страны.

"Национальная справочная лаборатория ANSES подтвердила сегодня заражение вирусом H5N8 скотоводства из 6 тысяч уток в коммуне Бенесс-Маремн (департамент Ланды), где 5 декабря наблюдалась высокая смертность", – говорится в коммюнике ведомства.

Отмечается, что местные власти 6 декабря приняли решение уничтожить всех птиц на ферме в превентивных целях. Эта ферма стала первой зараженной с момента обнаружения вируса H5N8 в зоомагазинах Франции в середине ноября.

"Этот вирус H5N8, не передаваемый человеку, активно циркулирует в дикой природе Европы через перелетных птиц", – пояснили в министерстве.

Ранее вспышки птичьего гриппа H5N8 были зафиксированы в Саудовской Аравии и во Вьетнаме. В Саудовской Аравии от болезни пали 22,7 тысячи птиц, еще более 385 тысяч были забиты. Во Вьетнаме из общего поголовья в 3 тысячи птиц в деревне погибло 2,2 тысячи.