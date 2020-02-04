Вспышки высокопатогенного птичьего гриппа зафиксировали в двух странах

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В Саудовской Аравии и во Вьетнаме зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE).

В Саудовской Аравии грипп, вызванный вирусом H5N8, зафиксирован на птицеферме в центральной части королевства. Там от болезни пали 22,7 тысячи птиц, еще более 385 тысяч были забиты.

Во Вьетнаме вспышка птичьего гриппа H5N6 выявлена в одной из деревень на севере страны недалеко от границы с Китаем. Из общего поголовья в 3 тысячи птиц там погибло 2,2 тысячи.

В конце 2019 года стало известно о первых случаях заболевания пневмонией в Китае, возбудителем которой стал коронавирус 2019-nCoV. Очагом инфекции назвали Ухань.

На сегодняшний день число жертв нового коронавируса увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент 20,4 тысячи.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.