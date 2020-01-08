Роспотребнадзор оповестил россиян о вспышке птичьего гриппа в Польше

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала предупреждение для российских туристов о вспышке птичьего гриппа в Польше. Текст имеется на сайте пресс-службы ведомства.

"30 декабря 2019 года на ферме в Люблинском воеводстве на северо-востоке Польши началась вспышка высокопатогенного гриппа птиц A(H5N8)", – подтвердили в пресс-службе.

В российском ведомстве отметили, что на данный момент известно о вспышках на 6 фермах в Люблинском и Великопольском воеводствах.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание российских граждан об имеющихся рисках и необходимости соблюдения мер профилактики гриппа птиц при посещении этой страны, в том числе рекомендуется избегать контакта на рынках и в местах массового скопления птицы на открытых водоемах, а также в домашних хозяйствах", – подчеркнули в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре также порекомендовали отказаться от покупки мяса птиц и яиц в местах несанкционированной торговли.

"Необходимо соблюдать меры личной гигиены (особенно при контакте с сырой мясной продукцией), а также употреблять в пищу продукты из домашней птицы после надлежащей тепловой обработки", – подытожили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как питаться пожилым людям. Отмечалось, что рацион питания людей старческого возраста необходимо ограничивать по калорийности, регулируя количество животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.