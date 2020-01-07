В Роспотребнадзоре рассказали, как питаться пожилым людям

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала советы по питанию пожилых людей. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что к 60 годам организм человека претерпевает ряд существенных изменений, в связи с чем рацион питания людей старческого возраста необходимо ограничивать по калорийности, регулируя количество животных жиров, простых сахаров и поваренной соли. Кроме того, важно следить за наличием в пище необходимого количества незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, растительных стеринов, пищевых волокон, витаминов, кальция, калия, магния, железа, цинка, хрома и других микронутриентов.
Так, растительные масла должны составлять не менее 50%. Также не лишним будет обратить внимание на увеличение доли источников мононенасыщенных масел, в частности, оливкового. Углеводы же можно черпать из полисахаридов – крахмала.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что число пищевых волокон в рационе должно составлять 25–30 граммов в сутки и может реализовываться посредством употребления овощей, фруктов и зелени.
"В условиях пониженных энергозатрат пожилые люди не имеют возможность расширять ассортимент пищевых продуктов. В этой связи в питании лиц пожилого и старческого возраста возрастает значение обогащенных продуктов и биологически активных добавок к пище, способствующих повышению пищевой плотности рациона без увеличения калорийности. Именно обогащение рациона дополнительными источниками витаминов и минеральных веществ является реальным диетологическим приемом коррекции дефицитного пищевого статуса", – говорится в сообщении.
Помимо этого отмечается, что пожилым людям необходимо кушать 4–5 раза в день и не делать больших перерывов между приемами пищи.
Ранее Роспотребнадзор дал советы о новогоднем застолье. Специалисты порекомендовали не переедать, чтобы встретить Новый год без вреда для здоровья.
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