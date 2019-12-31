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Общество

15:08

Диетолог рассказала про идеальный январский ужин

общество

Фото: depositphotos/Annata78

Диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала о том, как должен выглядеть идеальный ужин россиянина в январе. Об этом сообщает News.ru.

"Сейчас зима, поэтому не стоит вечером делать холодных салатов. Это дневное блюдо. Вечером хочется теплоты. Если мы говорим об ужине, то это любые варианты овощных рагу", – рассказала специалист.

Она добавила, что предпочтение стоит отдать ярким овощам, в том числе болгарскому перцу, брокколи. Дианова подчеркнула, что микс из них станет отличным вариантом для легкого ужина. По ее словам, яркие блюда на столе отчасти смогут компенсировать нехватку света и цвета в зимнее время года.

По словам Диановой, на ужин стоит употреблять белковую пищу – рыбу. Хорошей альтернативой станет курица или ножка кролика. А вот употребление красного мяса она посоветовала перенести на дневное время.

"Я категорически против красного мяса на ужин. Если вам хочется съесть стейк – сделайте это в выходной день в обед. Дома или в ресторане, это не так важно. Тем более что к стейку подаются свежие овощи – он так лучше воспринимается организмом. И это определенно не ужин", – считает Дианова.

В заключение диетолог посоветовала соблюдать принцип региональности и не увлекаться привозными продуктами.

Ранее диетолог Минздрава Виктор Тутельян рекомендовал в новогодние праздники начать застолье с легких салатов. Он отметил, что на столе должно быть меньше жирной и сладкой пищи. Предпочтительнее выбрать рыбу, а алкоголь пить в умеренных количествах. Тутельян подчеркнул, что самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино.

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