Диетолог рассказал, как не переесть в Новый год

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

В предстоящие новогодние праздники нужно стараться обмануть желудок и начать застолье с легких салатов. Об этом, как передает "Мир 24", сообщил главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Он отметил, что на столе должно быть меньше жирной и сладкой пищи. Предпочтительнее выбрать рыбу, а алкоголь пить в умеренных количествах. Чтобы избежать сильного похмелья, рекомендуют подольше чокаться, говорить тосты и общаться.

Тутельян подчеркнул, что самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино.

Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова ранее рассказала, что перед и после Нового года не стоит придерживаться строгой диеты из-за риска замедления метаболизма и набора веса.

По ее словам, перед новогодним застольем нужно позавтракать, пообедать и немного перекусить вечером, чтобы не съесть слишком много за праздничным столом.

Кроме того, диетолог Мария Дубская дала советы, как не поправиться при обильных угощениях в Новый год. По мнению врача, "убийцами фигуры" на новогоднем столе в первую очередь являются майонез и шампанское. От их употребления в праздники желательно воздержаться, тем самым сохранив фигуру.

Майонез Дубская порекомендовала заменить на греческий йогурт. Игристое же вовсе пить не стоит, поскольку пузырьки газа оказывают раздражительный эффект на желудочно-кишечный тракт и стимулируют чувство голода.

