Названы группы риска по заражению вирусами от птиц

11:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Стало известно, как вирусы передаются от птиц к людям. Орнитолог Игорь Карякин рассказал, какие группы риска существуют по инфицированию от пернатых и кто в них входит.
По словам эксперта Всемирного фонда дикой природы, в человеческую популяцию инфекции могут прийти только при концентрированном контакте.
"Группа риска – это массовые птичьи подворья, и второе – охотники, которые тысячами убивают гусей и уток, потом складируют трупы в грузовик и с ними в обнимку едут к себе домой", – приводит РИА Новости слова специалиста.
Карякин добавил, что случаи перехода птичьего гриппа на людей возможны. Он отметил, что подобное было зафиксировано в Азии. Тогда вспышку удалось быстро локализовать и искоренить, а после вирус потерял патогенные свойства в человеческой среде.
Вторая вспышка по состоянию на данный момент также закончилась. От нее умерло несколько человек, однако вирус не смог прижиться в человеческой популяции. По мнению орнитолога, следующий штамм подобной инфекции снова может спровоцировать вспышку.
"Пока это локальные вспышки. Вирус не смог пройти путь в человеческой популяции до полноценного патогена, как COVID-19", – резюмировал эксперт.
В феврале вспышки высокопатогенного птичьего гриппа были зафиксированы в Саудовской Аравии и во Вьетнаме. Из общего поголовья 25 тысяч птиц пали от болезни, еще более 385 тысяч было забито.
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