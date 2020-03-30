Врачи рассказали, кто входит в группу риска по коронавирусу

В группу риска по заболеваемости коронавирусом входят люди старше 65 лет и граждане с серьезными хроническими заболеваниями, передает телеканал Москва 24.

Помимо пожилых людей, к этой группе относятся проживающие вместе с заболевшим COVID-19 люди. Также максимально подвергаются риску и должны провериться пациенты с пневмонией, а также живущие вместе с ними.

Ранее сообщалось, что порядка 40% пациентов в возрасте не старше 40 лет в Москве с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Специалисты поясняли, что болезнь протекает в тяжелой форме как у пожилых людей, так и у граждан моложе 60 лет.

Количество заболевших в Москве составляет 1014 человек, из них 46% зараженных в возрасте 35–64 лет. Количество инфицированных в возрасте от 18 до 34 лет составляет 33,5%. Около 15% – это люди старше 65 лет.

Горожан призвали серьезно отнестись к принятым в столице ограничениям и провести положенные дни дома. Специалисты Оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице также попросили родителей не отпускать ребенка на улицу. Они напомнили, что отмененные занятия в школах – это не повод находиться на улице.

Сергей Собянин с 30 марта ввел ограничения на передвижения по городу. В ближайшие дни в столице выходить на улицу можно будет при наличии спецпропуска.

Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно). Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

