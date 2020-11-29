Мясников предсказал новую смертоносную эпидемию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Птичий или свиной грипп грозят населению больше, чем коронавирус, считает врач и телеведущий Александр Мясников.
В своем Telegram-канале он написал, что в мире важно заниматься созданием эффективных мер защиты, в частности, разрабатывать универсальную вакцину от гриппа.
"Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас! (Первая – переход от животных к человеку, вторая – от человека к человеку). В том же Китае первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно, до беды один шаг!" – написал Мясников.
Он отметил, что попытки разработать такую универсальную вакцину пока не увенчались успехом. По его мнению, на это должны быть брошены силы ученых со всего мира и средства, или "потом куда дороже встанет".
"Если придет вирус со смертностью 35–40 процентов, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей", – добавил врач.
Коронавирус показал, что люди не готовы к таким вызовам. Однако теперь есть понимание, сколько времени требуется для разработки вакцин, подчеркнул Мясников.
Ранее основатель компании Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс заявил, что новая пандемия может начаться через 20 лет. Однако есть вероятность ее появления и через три года.
Гейтс отметил, что даже при худшем сценарии человечество отреагирует увереннее после пандемии коронавируса. Он предсказал, что страны оперативнее перейдут к закрытию границ и ускорят тестирования.
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