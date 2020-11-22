Билл Гейтс признал вероятной новую пандемию

21:01
Фото: Panoramic/ZUMA Press/ТАСС
Основатель компании Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс записал подкаст, в котором оценил перспективы человечества столкнуться с новой пандемией. Об этом сообщает РИА Новости.
Гостями Гейтса стали актриса Рашида Джонс и главный инфекционист США Энтони Фаучи. По мнению бизнесмена, существует вероятность, что новое эпидемиологическое бедствие произойдет очень скоро.
"Надеюсь, если нам повезет, она (пандемия) начнется через 20 лет. Однако мы не должны исключать, что она может начаться и через три года", – заявил Гейтс.
Основатель Microsoft отметил, что даже при худшем сценарии человечество отреагирует увереннее после пандемии коронавируса. Он предсказал, что страны оперативнее перейдут к закрытию границ и ускорят тестирования.
В сентябре член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что Билл Гейтс напрямую причастен к распространению коронавируса. Депутат отметил, что миллиардер спонсирует Всемирную организацию здравоохранения, а значит в теории ответственен "за формат борьбы с эпидемией либо ее создание".
Ранее Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата. По словам основателя Microsoft, эта катастрофа будет хуже проблемы с коронавирусом.
Заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов в ответ на это заявление подчеркнул, что климатическая катастрофа – лишь один из возможных сценариев будущего, и что Россия в меньшей степени от нее пострадает.
Билл Гейтс поделился секретом решения проблем
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