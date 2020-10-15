Билл Гейтс спрогнозировал ухудшение ситуации по COVID-19

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс высказал предположение, что ситуация с коронавирусом в мире может ухудшиться. Об этом он рассказал изданию Politico.

"Количество заражений растет, а с наступлением холодов люди больше находятся в помещениях, что увеличивает шансы передачи вируса", – объяснил свою позицию бизнесмен.

Гейтс напомнил, что в ряде стран пока нет вакцины от коронавируса. В таких условиях особенно важно носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.

Ранее миллиардер назвал появление вакцины единственным способом вернуться к нормальной жизни. По его словам, только масштабная прививочная кампания способна остановить распространение коронавируса.

