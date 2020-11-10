Пандемия COVID-19 вызвала еще одну эпидемию – эксперт

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Эпидемия коронавирусной инфекции спровоцировала рост числа психических расстройств среди населения Земли. Об этом заявил Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса, передает журнал The Lancet.

В статье идет речь об исследовании, согласно которому больные COVID-19 чаще сталкиваются с тревожными расстройствами, бессонницей и деменцией. Такие данные приводятся в статистике оказания медпомощи 69 миллионам людей с 20 января по 1 августа 2020 года.

По словам Йолкена, ситуация работает и в обратную сторону. Так, люди с психическими расстройствами на 65% больше подвержены риску заражения коронавирусом.

Представитель Медицинской школы Джонса Хопкинса напомнил, что пандемия "испанки" в начале XX века также спровоцировала рост числа неврологических и психиатрических расстройств.

Руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева ранее рассказала, что переболевшие коронавирусом могут столкнуться с посттравматическим расстройством. Она отметила, что тяжелые психические последствия могут проявиться не сразу, а в течение полугода после знакового события.

