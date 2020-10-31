Тяжело перенесшие COVID-19 могут столкнуться с "боевым стрессом"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Посттравматическое стрессовое расстройство может ожидать тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме, считает руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева.
Специалист подчеркнула, что данный диагноз сопоставим со стрессом после участия в боевых действиях.
"Тяжелая форма COVID-19, особенно если человек лежал в реанимации, вместо лиц и ободряющей улыбки врачей видел только маски и скафандры, не говоря уже о таком травматическом опыте, как смерть кого-то рядом, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства", – приводит портал "Доктор Питер" слова Караваевой.
Она отметила, что тяжелые психические последствия могут проявиться не сразу, а в течение полугода после знакового события.
По словам Караваевой, с данными недугами, а это галлюцинации и бред, сталкиваются порядка 1 – 2 процентов тяжело переболевших пациентов.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, сколько времени заразен больной коронавирусной инфекцией. По его словам, это зависит от формы болезни и терапии. Он посоветовал носить маски, особенно тем, кто контактный, в течение всего инкубационного периода – не менее 14 дней.
Врач рассказал о последствиях от COVID-19
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