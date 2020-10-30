В ВОЗ обеспокоились долгосрочными последствиями заболевания COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что у переболевших COVID-19 людей остаются в средне- и долгосрочной перспективе болезненные последствия, затрагивающие важные системы организма, сообщил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Реальное беспокойство вызывает тот факт, что имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем, часто усиливаются и могут затронуть любую систему организма", – цитирует ТАСС Гебрейесуса.
Гендиректор пояснил, что речь идет о таких последствиях, как утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце. По его словам, выздоровление после COVID-19 "может быть медленным, занимая недели и месяцы".
При этом Гебрейесус подчеркнул, что последствия проявляются как у тех, кто лечился в больнице, так и у лечившихся амбулаторно. Точное число людей с долгосрочными последствиями пока ясно не определено.
ВОЗ намерена провести дополнительные исследования, чтобы разработать "наилучшие стандарты лечения, нацеленные на предотвращение осложнений. Гебрейесус отметил, что, пока в мире не разработана вакцина от коронавируса, правительства должны сделать все возможное, чтобы остановить передачу инфекции.
Ранее в ВОЗ назвали закрытие школ в период пандемии коронавируса малоэффективной мерой. Региональный директор европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге отметил, что из-за закрытия образовательных учреждений под ударом оказываются дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 44,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,171 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 599 976 случаев COVID-19, вылечились 1 200 560 человек, скончались 27 656.
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