Российские ученые нашли возможный способ лечения психических заболеваний

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Группа российских ученых открыла механизм, который, предположительно, позволит лечить психические и многие другие человеческие заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.

"[Группа] открыла в организме мышей уникальный, генетически детерминированный молекулярный механизм переключения состояния тревоги на депрессию", – рассказали в пресс-службе Уральского федерального университета, на базе которого проводились испытания.

Научный коллектив, возглавляемый Аланом Калуевым, использовал модель хронического социального конфликта. В ней постоянно проигрывающий субъект со временем приобретает тревожность, затем – депрессию.

Ученые выявили, что в случае с мышами, которые постоянно дерутся, переключение занимает порядка 15 дней. Исследователи предположили также, что цепь между разными состояниями организма можно искусственно разорвать и лечить каждую патологию по отдельности.

Заведующий кафедрой психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ Владимир Малыгин ранее рассказал, что самостоятельное лечение неврозов и тревожных расстройств с помощью препаратов может усугубить ситуацию. Эксперт призвал пользоваться услугами специалистов для постановки диагноза и подбора терапии.

