Ученые прогнозируют вспышку кори из-за пандемии коронавируса

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Ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне заявили, что пандемия коронавируса может привести к вспышке кори. Они опубликовали свою работу на сайте Lancet.

По мнению исследователей, этому способствуют приостановка вакцинации детей от кори из-за пандемии. Они напомнили, что по оценкам ВОЗ, к концу октября, задержки с кампаниями по вакцинации в 26 странах привели к тому, что 94 миллиона детей пропустили запланированные прививки против кори.

Данные за первые шесть месяцев 2020 года показывают снижение числа случаев кори в большинстве стран, однако по мнению ученых, это снижение предвещает будущие вспышки. Они связывают снижение заболеваемости корью с введением ограничительных мер, из-за которых сократилась передача респираторных инфекций.

Ученые прогнозируют рост числа непривитых от кори детей в бедных отдаленных общинах, где есть проблемы с системой здравоохранения, при этом проблема недоедания будет продолжать расти. По их мнению, из-за этого в следующем году корь может перерасти в эпидемию.

За прошедший месяц в мире было зафиксировано больше случаев заражения коронавирусом, чем за первые полгода пандемии, сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. При этом он отметил, что исследования вакцин от коронавируса успешно продолжаются и за последнюю неделю появилось много обнадеживающих новостей по этой теме.