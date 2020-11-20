В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в мире

18:54
Фото: ТАСС/Zuma
За прошедший месяц в мире было зафиксировано больше случаев заражения коронавирусом, чем за первые полгода пандемии, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
"За прошедшие четыре недели было сообщено о большем количестве случаев COVID-19, чем за первые полгода пандемии. По всей Европе и в Северной Америке продолжают целиком заполняться больницы и палаты интенсивной терапии", – сказал Гебрейесус на брифинге в пятницу, его слова приводит РИА Новости.
Однако он отметил, что исследования вакцин от коронавируса успешно продолжаются и за последнюю неделю появилось много обнадеживающих новостей по этой теме.
Число заражений по всему миру превышает 56 миллионов человек, скончались более 1,3 миллиона зараженных.
Всего в России зарегистрировано 2 039 926 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции. По данным Оперативного штаба, за последние сутки выявили 24 318 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 923 (24,4%).
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