Число смертей из-за COVID-19 в США превысило 250 тысяч

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Число погибших после заражения COVID-19 в Соединенных Штатах Америки превысило 250 тысяч человек по данным университета Джона Хопкинса.

По данным университета, анализирующего статистику властей и информацию из открытых источников, по состоянию на 19 ноября в США с начала пандемии от коронавируса скончались 250 029 человек. Всего в стране за это время заразились 11 485 176 человек, выздоровели 4 293 816 человек.

Число заражений по всему миру превышает 56 миллионов человек, скончались более 1,3 миллиона.

В России всего зарегистрировано 2 015 608 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба, за последние сутки в стране выявили 23 610 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 6 078 (25,7%).

Как сообщалось, первый случай заражения коронавирусом впервые зарегистрировали год назад, 17 ноября 2019 года. Болезнь активно начала распространяться в китайском Ухане, но до февраля преимущественно оставалась локальным происшествием.