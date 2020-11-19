В России подтвердили 23 610 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России за последние сутки выявили 23 610 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 6 078 (25,7%). Об этом сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 6 438 случаев, на Санкт-Петербург – 2 312, на Московскую область – 880, на Нижегородскую область – 441, на Свердловскую область – 369, на Архангельскую область – 334, на Красноярский край – 333, на Воронежскую область – 314, на Ростовскую область – 307, на Республику Карелия – 299, на Хабаровский край – 285, на Республику Коми – 278, на Пермский край – 272, на Республику Бурятия – 270, на Забайкальский край – 270.
Всего в России зарегистрировано 2 015 608 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста замечен в Республике Татарстан, Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан – 0,6%, Республике Калмыкия, Республике Марий Эл – 0,7%, Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Чувашской Республике, Ростовской области, Краснодарском крае – 0,8%.
За последние сутки подтверждено 463 летальных случая, всего за весь период в стране умерли 34 850 человек. За последние 24 часа выписаны 25 573 человека, за весь период по России – 1 526 656.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в 25 регионах страны. При этом, по ее словам, в двух субъектах началось замедление, а в трех – снижение показателей.
Также эксперт спрогнозировал начало спада заболеваемости COVID-19 в России. По его словам, снижение начнется почти во всех регионах в конце ноября.
Еще 5 782 пациента вылечились от COVID-19 в столице
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